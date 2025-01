Neujahrsempfang: Bürgermeister Mayer dankt den Vereinen für ihren Einsatz

Seit etwa 25 Jahren lädt der Ortsverein der CSU Mering zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Auch dieses Jahr fand er wieder in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle statt, und etwa 200 Gäste folgten der Einladung. Ziel ist ein Austausch und der Ausdruck des Dankes an alle, die sich in Mering tatkräftig engagieren. Erster Bürgermeister Florian Mayer hielt Rückblick auf das Jahr 2024 und wünschte sich für das neue Jahr Ehrlichkeit, Gemeinsinn und Vertrauen. Weitere Grußworte sprachen der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, der Fraktionsvorsitzende der CSU Mering Georg Resch und der Kreisvorsitzende der Seniorenunion Wolfgang Hastenpflug. Die Jugendgarde und die Große Garde des FKM Lach Moro zeigten ihre Gardetänze „Summer of everybody“ und „Hey classico“. Für einen Umtrunk und ein reichhaltiges Buffet sorgte das Team um Sonja Sedlmeir und die Frauenunion Mering.

