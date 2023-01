Mering

06:00 Uhr

Noch immer gibt es keine Fahrkarten für den Fernverkehr der Bahn in Mering

In Mering gibt es seit dem Fahrplanwechsel keinen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn mehr und auch am Schalter sind keine Tickets für den Fernverkehr erhältlich.

Plus Bürgermeister Florian Mayer fordert eine Lösung für die Meringer Pendlerinnen und Pendler. Jetzt soll eine Petition im Landtag helfen.

Von Eva Weizenegger

Bürgermeister Florian Mayer ist in Sorge. Er will sich dafür einsetzen, dass Mering nicht vollständig vom Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn abgehängt wird. Wenigstens Fahrkarten für Fernzüge sollen wieder in Mering am Schalter gekauft werden können. Deshalb fordert er nun Go-Ahead, die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und das Verkehrsministerium zum gemeinsamen Handeln auf. Zudem soll eine Petition in Landtag helfen, am Fahrkartenschalter wieder Tickets für den Fernverkehr zu ermöglichen.

