Mering

17:25 Uhr

Noch mehr Asbest in der Ambérieu-Sporthalle in Mering gefunden

Plus Schulleiter und Vereine hoffen, dass nach den Osterferien der Sportbetrieb wieder aufgenommen wird. Die Kosten steigen von 6,7 Millionen auf 8,3 Millionen Euro.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Eigentlich hätte nach den Osterferien der Sportunterricht in der Ambérieu-Sporthalle in Mering wieder stattfinden sollen. Doch die Asbest-Sanierung der Halle ist aufwendiger als gedacht. Dabei drängt die Zeit. Denn ursprünglich rechneten die Planer am Landratsamt Aichach-Friedberg mit zwei bis drei Monaten für die Arbeiten. Doch seit fast einem halben Jahr müssen die Schulleiter von Gymnasium und Realschule sowie die Sportvereine nach kreativen Lösungen suchen, um Sport treiben zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen