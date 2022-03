Noch mehr Wohnraum für Meringer Meisen

Vögel sollen den gefährlichen Eichenprozessionsspinner bekämpfen. Umweltbeauftragte führt Nistkastenaktion vom Vorjahr fort.

Als Schädlingsbekämpfer sind Meisen gefragt. 2021 startete die Meringer Umweltbeauftragte Petra von Thienen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof und der Ortsgruppe Mering des Bund Naturschutz eine Nistkastenaktion für die heimischen Meisen, u. a. mit dem Ziel, dem Befall durch den Eichenprozessionsspinner vorzubeugen und somit den Einsatz von Insektiziden zu reduzieren.

An circa 20 Standorten hängten die ehrenamtlichen Helfer Nistkästen auf. Das Screening und Säubern der Nistkästen im Dezember 2021 zeigte Nisterfolge von 80 Prozent. "Die Meisen haben unsere Nisthilfen sehr gerne angenommen", freut sich Petra von Thienen. Zusammen mit den Nistkästen, die Privatpersonen erwerben konnten, wurden fast 70 Nistkästen an den Vogel gebracht.

Gefertigt werden die sorgfältig gearbeiteten Nistkästen in der Werkstatt für behinderte Menschen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen. Nach dem großen Erfolg 2021 setzte die Umweltbeauftragte die Aktion in diesem Jahr fort. Dieses Mal waren auch Meringer Schulen und Kindergärten dabei. Für diese wurden die Nistkästen vom Bündnis "Nachhaltiges Mering" gesponsert, das so einen Teil des 2021 verliehenen Umweltpreises für den Naturschutz in Mering bereitstellt.

Meringer Gymnasium beteiligt sich beim Aufhängen der Nistkästen

Am Gymnasium Mering wurden, angeregt von der Biologielehrerin Martina Grundei, die Kästen von einer 6. Klasse im Rahmen des Biologieunterrichts aufgehängt. Die Schülerinnen und Schüler waren mit großem Eifer dabei und hatten viele Fragen zur Lebensweise der Vögel. Sie möchten die Nistkästen das ganze Jahr über beobachten und pflegen. "So kann ich meinen Unterricht viel anschaulicher gestalten und es macht außerdem allen Spaß", freut sich Martina Grundei.

Biologin Valerie-Klatte-Asselmeyer organisierte außerdem die Installation der Nistkästen am Kindergarten Sommerkeller, wo die Kinder diese vor dem Anbringen bunt bemalen durften. "Wir planen auch die Installation von Webcams, dann können die Kinder die Vögel beim Brüten beobachten. Das ist natürlich noch spannender", sagt sie. Und auch an den Grundschulen und dem Kinderhaus Mering werden dieses Jahr die Meisen neuen Wohnraum finden. Der Bund Naturschutz übernahm dieses Jahr zehn Kästen, die ebenfalls auf öffentlichem Grund angebracht wurden. Insgesamt konnten 2022 so 40 neue Kästen aufgehängt werden. Wenigstens die Meringer Meisen können sich nicht über zu wenig Wohnraum beklagen.

Mehr Informationen zu den Aktivitäten der Meringer Umweltbeauftragten gibt es auf der Webseite der Gemeinde Mering mering.de/kultur-freizeit/umwelt. (AZ)