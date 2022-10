Nur wenige Händler beim Markt? Schluss mit der Nörgelei in Mering

Plus In Mering beklagen sich am Sonntag viele Bürgerinnen und Bürger darüber, dass nur wenige Händler zum Markt kommen. Das ist aber kein Grund, alles schlechtzureden.

Nörgler gibt es in Mering genug. Dem einen ist das Festwochenende zum 1000-jährigen Bestehen zu spät angesetzt, weil es im Oktober doch klar sei, dass es da regnet. Andere stören sich daran, dass das Lichterfest ausgerechnet zu dem Termin angesetzt wurde, wenn in München Oktoberfest ist. Und noch besser: In Bardolino, wo es ja so viele Meringerinnen und Meringer hinzieht, war dann auch noch Weinfest. Worauf muss man eigentlich noch alles Rücksicht nehmen, wenn man in Mering ein Fest veranstalten will?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen