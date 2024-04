O' zapft is: Das Volksfest in Mering ist gestartet

Mit Freigetränken, Festumzug und Bieranstich startet das Meringer Volksfest. Zahlreiche Vereine sorgen für Stimmung und ein volles Bierzelt.

Lebhaftes Treiben herrschte schon nachmittags auf dem Meringer Marktplatz. Die Mitglieder der Meringer Vereine trafen sich, um gemeinsam bei der ab 17 Uhr beginnenden Bierprobe der Brauerei Kühbach auf den Beginn des Meringer Volksfestes anzustoßen. Wegen der Kälte hatten die meisten über Dirndl und Lederhos’n ihre warmen Anoraks angezogen. Die Kolpingkapelle Mering startete die musikalische Unterhaltung, die Feuerwehrkapelle Mering und der Spielmannszug hatten ebenfalls viele Stücke vorbereitet. Um 18.15 Uhr begrüßte Bürgermeister Florian Mayer gemeinsam mit Umberto von Beck-Peccoz, Christina Grauvogl und Arnulf Ringler die fröhlichen Besucher und Besucherinnen auf dem vollen Marktplatz. Mit drei Schlägen schlug er später im Festzelt das erste Fass an und wünschte mit Festwirt Kurt Paiser einen guten Verlauf des Meringer Volksfestes.

Macht mit bei unserem Voting:

25 Bilder Aufgebrezelt zum Meringer Volksfest: Wer ist am feschesten? Foto: Heike Scherer

Der Bürgermeister freute sich besonders, dass aus den angrenzenden Gemeinden Königsbrunn und Merching seine Amtskollegen Franz Feigl und Helmut Luichtl und aus Friedberg der stellvertretende Landrat Manfred Losinger zum Volksfestauftakt nach Mering gekommen waren. Christina von Grauvogl dankte er, dass sie der Gemeinde seit Jahrzehnten kostenlos den Volksfestplatz für das Fest zur Verfügung stelle und Umberto von Beck-Peccoz für die erfolgreiche Suche eines neuen Festwirtes und die gute Zusammenarbeit seit 2008, als er mit der Gemeinde das Volksfest wieder aufleben ließ.

Ehrengäste beim Volksfestauftakt waren Bürgermeister Franz Feigl aus Königsbrunn (rechts), Bürgermeister Helmut Luichtl aus Mering (Mitte) und stellvertretender Landrat Manfred Losinger (links). Foto: Heike Scherer

„Ich danke auch den zahlreichen Vereinen für ihre erneute Teilnahme beim Einzug ins Festzelt und den drei Kapellen für ihren Einsatz“, sagte Mayer. Im Zelt herrsche übrigens ein Cannabisverbot, informierte er. Riesigen Applaus gab es für den Vorstand der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land Arnulf Ringler, der kurz entschlossen die Freimarken für die Meringer Vereine am ersten Tag finanziert hatte. „Vereinsarbeit ist unserer Bank sehr wichtig. Deswegen haben wir dem Bürgermeister sehr schnell unsere Zustimmung erteilt“, erklärte Ringler.

Viele Vereine marschieren beim Meringer Volksfest ein

Die angrenzenden Anwohner begrüßten die Vereine, die mit ihren Fahnen zum Festzelt zogen. Den Anfang machte die Kolpingkapelle und -familie, es folgte der Brauereiwagen und danach der Bürgermeister mit seinen Ehrengästen. Erstmals marschierte die Ambérieu-Jugend unter Leitung von Lilith Weizenegger mit einer eigenen Fahne mit. Es folgten Vertreter zahlreicher weiterer Vereine der Marktgemeinde, wie zum Beispiel vom TV Mering, TSC Mering, SV Mering Trachtenverein Mering, Feuerwehr und Feuerwehrkapelle, den Schützenvereinen oder dem Obst- und Gartenbauverein.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Beste Stimmung herrscht am Eröffnungsabend des Meringer Volksfests im Zelt. Video: Heike Scherer

Gegen 19 Uhr durfte Bürgermeister Florian Mayer den Bieranstich vornehmen. Durch den großen Bildschirm im Festzelt konnten auch die weiter hinten sitzenden Gäste den Ablauf genau mitverfolgen. „O’zapft is es“, hieß es nach drei Schlägen. Auch der neue Festwirt Kurt Paiser aus Scherstetten war auf die Bühne gekommen, um dem Meringer Volksfest einen tollen Verlauf zu wünschen.

Die „Lumpenbacher“ sorgten mit neuen und alten Partyhits wie „Sweet Caroline“ oder „Expresso & Tschianti“ für gute Stimmung, sodass die jungen Gäste schon bald auf den Bänken mitfeierten. Kurt Paiser und sein Team waren sehr schnell, um die bestellten Getränke und Speisen an die Tische zu bringen. Der Festwirt ließ es sich nicht nehmen, persönlich nachzufragen, ob alles in Ordnung wäre. Die Auswahl ist diesmal riesengroß: von Fischsemmel, Wurstsalat über halbes Hähnchen oder Pulled Chicken Burger bis zu Kässpätzle ist für jeden Geschmack etwas dabei. Draußen auf dem Festplatz stehen nicht nur die Fahrgeschäfte Disco Flyer oder Autoscooter bereit, es wartet auch ein riesiger Stand mit Süßwaren und einer mit Crêpes auf hungrige Gäste.

Das Meringer Volksfest geht noch bis Montag. Am Samstag öffnet das Zelt ab 10 Uhr. Wenn es genügend Anmeldungen gibt, ist zwischen 10 und 14 Uhr Kinderflohmarkt. Ab 14 Uhr tritt das Kinder- und Jugend-Showtanz-Team des SV Mering auf; ab ca. 19 Uhr ist Partyabend mit der „Joe Williams Band“. Am Sonntag, 28. April, geht es um 9 Uhr los mit Weißwurst-Frühstück und der Kolpingkapelle; 10.30 Uhr ist Gottesdienst, anschließend Unterhaltung durch Kolping-Kapelle; ab 17 Uhr spielen die „Högl Buam“. Am Montag, 29. April, ist Zeltöffnung ab 17 Uhr. Ab ca. 19 Uhr startet der „Politische Abend“ mit Ministerpräsident Markus Söder und Unterhaltung durch die „Hurlacher“.