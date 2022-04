Mering

17:33 Uhr

Obst, Gemüse und ein Plausch: Merings Schrebergärten sind ein kleines Paradies

Plus Gärtnern ist in Mering ein beliebtes Hobby, vor allem in den Schrebergärten. Die Besitzerinnen und Besitzer schätzen das frische Gemüse - und das schöne Miteinander.

Von Heike Scherer

In der Gartenanlage am Sommerkeller blühen die Osterglocken und Forsythien, einige Beete sind schon umgegraben, erste Pflanzen wie Zwiebeln und Knoblauch stecken in der Erde. Die Meisen zwitschern und begutachten die in fast jedem Garten hängenden Nistkästen. Vor allem für Bürgerinnen und Bürger, die nur eine kleine Wohnung und keinen Garten haben, ist ein Kleingarten eine schöne Möglichkeit, sich zu erholen und zu gärtnern.

