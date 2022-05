Mering

Wer traut sich, in Mering noch einen Laden zu eröffnen?

Sébastien und Elena Gentet verlassen Deutschland. Jetzt suchen die beiden einen Nachfolger für ihr französisches Feinkostgeschäft "Oh La La!" in Mering. Doch diese Suche blieb bislang erfolglos.

Plus Viele Existenzgründer wagen zurzeit den Schritt in die Selbstständigkeit nicht. Das Ehepaar Gentet hofft darauf, dass ihr Feinkostgeschäft "Oh La La!" in Mering übernommen wird.

Von Eva Weizenegger

Als er im Dezember 2008 sein Geschäft Oh La La! in Mering eröffnete, war es ein Wagnis. "Wer hätte schon gedacht, dass sich auf dem Land ein Laden für französische Feinkost so lange halten kann", sagt Sébastien Gentet. Jetzt wagen er und seine Frau Elena wieder einen neuen Schritt. Im Sommer wollen sie zurück in Sébastien Gentets Heimat Frankreich ziehen und nach Contignac im Departement Var in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Die kleine Gemeinde liegt zwischen Nizza und Marseille. Für Gentet ist eine Rückkehr in die Heimat, für seine Frau und die beiden Töchter aber ein Aufbruch in ein neues Land.

