Orchester der Musikfreunde bezaubert mit Konzert im Lippgarten

Plus Ein stimmungsvolles Konzert für den guten Zweck bieten die Musikfreunde unter Dirigent Wolfgang Raab in Mering.

Beschirmt gegen die Sonne spielte ein gut gelauntes Orchester abwechslungsreiche Musik und zufriedene Zuhörerinnen und Zuhörer bildeten die Grundlage für ein bezauberndes Konzert im stimmungsvollen Meringer Lippgarten. Mit Musik von Edvard Grieg, Georg Friedrich Händel und Karl Jenkins bereicherte das Orchester der Musikfreunde das Benefizkonzert zugunsten der Ambulanten. Deren Vorsitzender Karl-Heinz Brunner bedankte sich bei den vielen Gönnern und Spendern und insbesondere bei Grafiker Werner Namisla, für seine kostenfreie Gestaltung der Plakate und Programme.

Unter dem Dirigat von Wolfgang Raab erklang das Prélude aus dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier, das viele kannten, weil dieses Stück die Erkennungsmelodie vom Eurovision Song Contest ist. Christine Moretti führte gekonnt und humorvoll durch das Programm und gab Wissenswertes und interessante Anekdoten zum Besten.