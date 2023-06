Ottilie und Georg Edenhofer aus Mering feiern Goldene Hochzeit

Das Ehepaar Edenhofer aus Niederbayern ist seit 50 Jahren verheiratet. In Mering feiert es sein besonderes Jubiläum.

"Wir haben eine gute und lange Ehe", bestätigt Ottilie Edenhofer, die mit ihrem Gatten Georg seit 50 Jahren verheiratet ist. "Am Anfang war ich etwas unsicher", gesteht die gebürtige Bogenerin (Landkreis Straubing-Bogen). Denn als sie ihren Georg kennenlernte, war sie erst 17. Drei Jahre gaben sich die beiden, um zu überprüfen, ob die Beziehung Bestand hatte, dann ging es 1973 in Kloster Oberaltaich vor den Traualtar. "Meine Schwiegereltern haben mich gleich gemocht", grinst Georg, der aus einer Landwirtschaft kommt.

Nach der Rente zogen sie nach Mering

In Bogen bewohnte das Jubelpaar ein schmuckes Einfamilienhaus, Georg war Mitglied in sage und schreibe 14 Vereinen, bald machten eine Tochter und ein Sohn die Familie perfekt. Tochter Helga wohnt bereits seit 25 Jahren in Merching und so kam es, dass das Ehepaar Edenhofer nach seiner Rente auch ins Wittelsbacher Land zog. "Wir haben die Gegend ja schon gut gekannt und es hat uns immer sehr gefallen", schwärmt Georg Edenhofer. "Hier gibt es einfach alles, was man zum Leben braucht", stimmt seine Frau ihm zu.

Und ihr Mann ergänzt: "Wir können hier alles mit dem Rad erledigen." Das Radfahren ist ein beliebtes Hobby, das die Eheleute teilen. "Früher radelten wir halt so, heute sind wir auf E-Bikes umgestiegen", sagt das Paar unisono. Auch langfristig wollen die Edenhofers die Gegend unsicher machen. Das Reisen nämlich, das die beiden früher so gerne taten, ist der Überzeugung gewichen, dass es in unserer Heimat so schön sei, man muss gar nicht weit weg.

Das planen die beiden in Mering

Merings Bürgermeister Florian Mayer freut sich sehr, dass sich die beiden Jubilare so wohl in Mering fühlen. Zwar wohnen sie erst seit dem vergangenen Jahr im Markt, aber da Georg Edenhofer im Spielmannszug in Niederbayern war, ist sein nächster Weg vorgezeichnet. Das Gemeindeoberhaupt gab ihm schon gute Tipps. Ausruhen auf seinem Rentendasein möchte sich der 71-Jährige aber nicht. Drei Tage in der Woche fährt er in der Gegend Catering für Kitas aus.

Gattin Ottilie, gelernte Einzelhandelskauffrau, arbeitete 30 Jahre lang in der Küche eines Altenheimes. An den Wochenenden half ihr ihr Mann aus. Und auch zu Hause ist er es, der den Kochlöffel schwingt.