Oxana Wart eröffnet in Mering ihr eigenes Fotostudio

Oxana Wart eröffnete in der Kirchstraße 21 e in Mering ihr eigenes Fotostudio. Sie bietet Familien- und Porträtfotografie, Bewerbungsfotos, aber auch Produktfotografie, Illustrationen und Grafikarbeiten an.

Von Heike Scherer

Im September 2022 verschlug es Oxana Wart durch den Beruf ihres Mannes nach Mering. Ein halbes Jahr später schon eröffnete sie im März in der Kirchstraße 21 e ihr eigenes Fotostudio, das montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Während ihrer fünf Jahre in Texas/ USA fotografierte die geprüfte Fotodesignerin und Grafikdesignerin hauptsächlich privat für Freunde oder für Schulen. Bereits als Kind interessierte sie sich in ihrer Heimat Kasachstan für Fotografie.

Fotostudio in Mering: Inspirationen aus Mexiko und den USA

Im Alter von zwölf Jahren machte sie die Klassenfotos und suchte sich gerne in der Natur Blumen und Tiere als Fotomotive aus. Auch bei Familienfeiern übernahm sie das Fotografieren. Im Jahr 2001 kam Oxana Wart nach Deutschland und kehrte nach fünf Jahren in den USA zwischen 2017 und 2022 wieder hierher zurück. In Amerika und Mexiko sah sie viele verschiedene Designs, die sie hier in Deutschland gerne für ihre Grafikarbeit benutzen möchte, sagt sie. Sie freut sich, dass sie jetzt in Mering eine Heimat gefunden hat und hier im zweiten Stock ihres Hauses ein Fotostudio eröffnen konnte. Als besondere Aufträge bietet sie Porträts und Bewerbungsfotos an. Gerne macht sie auch Produktfotografie, Illustrationen und Grafikarbeiten. Auf ihrer Instagram-Seite befinden sich verschiedenen Vorschläge.

