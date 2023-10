Parksünder in Mering müssen sich in Acht nehmen

Plus Strafzettel gab es zuletzt in Mering kaum noch. Doch nun soll die Verkehrsüberwachung Südostbayern Übertritte ahnden. Ab wann es für Falschparker kritisch wird.

Wer sich in Mering ins Halteverbot stellt, kann im Augenblick relativ unbesorgt sein. Die Verkehrsüberwachung ist personell ausgedünnt, von genervten Bürgern sind bereits Klagen über fehlende Kontrollen zu hören. Doch in absehbarer Zeit müssen sich Parksünder vorsehen. Der Gemeinderat Mering hat beschlossen, die Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern auch mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs zu beauftragen. Für die Autofahrer bedeutet das häufigere Kontrollen - und teils höhere Strafen.

Seit eineinhalb Jahren ist Mering beim Zweckverband Mitglied auf Probe. Bisher kümmert dieser sich nur um den fließenden Verkehr und führt in Absprache mit der Gemeinde Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Probemitgliedschaft läuft jedoch bald ab. Und die stellvertretende Zweckverbands-Geschäftsleiterin Marion Demberger warb für den offiziellen Beitritt.