Parkverbote sollen am Meringer Schulzentrum die Lage entschärfen

Mit dem Rad fahren diese beiden Jugendlichen jeden Tag zum Gymnasium. Sie haben sich an das Chaos am Morgen gewöhnt und passen besonders auf.

Plus Nach dem Unfall am Schulzentrum in Mering, bei dem ein Elfjähriger schwer verletzt wurde, informieren sich die Mitglieder des Bauausschusses über die Verkehrssituation.

Von Eva Weizenegger

Morgens um 7.15 Uhr ist am Schulzentrum noch alles sehr ruhig. Die ersten Lehrerinnen und Lehrer parken ihre Autos entlang der Ambérieustraße. Einige Schulbusse fahren ein und starten wieder, um die Kinder nach Merching oder Kissing zur Mittelschule zu bringen. Ein kleines Mädchen rollert gerade mit ihrem Cityroller über den Zebrastreifen. Noch ist alles übersichtlich. Aber schon zehn Minuten später sieht die Situation anders aus. Es werden mehr Busse, mehr Autos und Schülerinnen und Schüler. Dazu kommen die Radlerinnen und Radler. Die Lage wird etwas unübersichtlich. Dabei wurde erst vor einem Jahr im Oktober die neue Verkehrsregelung freigegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

