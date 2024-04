Passionsoratorium: Ausnahmsweise Telemann statt Bach

Die Musiker in St. Johannes in Mering bieten das Passionsoratorium "Der Tod Jesu". Dieses hat einige Vorzüge.

Selten widmet sich ein Ensemble Georg Philipp Telemanns Passionsoratorium „Der Tod Jesu.“ In der vollen Kirche machte sich das musikalische Ensemble von St. Johannes mit Solisten und seiner Leiterin Monika Nees an eine Darbietung des Passionsoratoriums von Telemann. Die Gebete las Lektorin Susanne Weiß. Den musikalischen Protagonisten von St. Johannes in Mering gelang es, die Vorzüge von Telemanns Vertonung „Der Tod Jesu“ überzeugend umzusetzen und sie lieferten eine echte Bereicherung zu den sonst viel gespielten Passionen Bachs.

In Johann Sebastian Bachs Schatten steht sein Zeitgenosse Georg Philipp Telemann, den Konzertleiterin Monika Nees im Karfreitagskonzert der Meringer evangelischen Kirche ins Licht rückte. Telemann macht „Den Tod Jesu“ melodisch leichter erschließbar. Es ist eine Komposition voll Orchesterfarben, stattlicher Arien, feiner Choräle und kurzer Chorstücke. Die Dichtung von Karl Wilhelm Ramler beschreibt Jesu Sterben in barocker Manier in inniger Ausdrucksweise, schonungsloser Vertonung unerträglicher Kreuzigungsschmerzen.

Passionsoratorium: Musikalische Darbietung auf hohem Niveau in Mering

Telemanns Einsatz der obligaten Blasinstrumente wurde meisterhaft gespielt - von den sanften Flöten in der Alt-Arie „Ein Gebet um neue Stärke“ bis zu den Quer-Piccoloflöten, die im Sopran-Choral „Singt dem göttlichen Propheten“ herrlich zwitscherten. Ein gefühlvolles Horn-Solo stand im Mittelpunkt der Einleitung, während in der Tenorarie „So stehet ein Berg Gottes“ dasselbe Instrument militärisch zum Einsatz kam. Eine ausdrucksstarke Oboe untermalte die Bass-Arie „Ihr weich geschaffenen Seelen“.

Die Capella St. Johannes musizierte mit feinen Streicherfiguren, ein glänzendes Horn und zum Intro auch die Trompete, blühende Passagen der Oboe, silbrige Querflötengirlanden, mächtiges Fagott und präzise agierende Continuo-Gruppe mit Cembalo, Cello und Kontrabass. Das Grundgerüst für die üppige Chor- und Arienbegleitungen war musikantisch und beweglich.

Solisten überzeugen bei Telemann-Passion in Mering

Die Sopranistin Sooyeon Song sang sprachlich unverständlich mit feinem bewegtem Stimmkolorit, die Altistin Theresa Sittenauer, mit mächtigem Stimmvolumen und klarer Sprachdiktion ausgestattet, gestaltete in Rezitativen und Arien affektreich den Schmerzverlauf der Kreuzesfolterung und der Tenor Christoph Teichner zeichnete in elegantem Stil mit glänzenden Koloraturen göttliche Sonnenstrahlen. Dem Bassisten Tim Lucas oblag der größte Part, er interpretierte die Klage über Jesu Leiden, über Seelenbetrübnis, göttliches Verzeihen und die Schmerzen des Sterbenden mit würdevollem Ernst, voluminös-schlankem Timbre und Wohllaut.

Dem Chor fielen schlicht gesetzte Choräle mit ausgesprochen melodischen Verläufen, die das Vokalensemble mit stimmlicher Hingabe in den Kirchenraum strömen ließ. Der Chor sang mit tadelloser Intonation und guter Diktion. Das Orchester, einschließlich der oben genannten Solisten und Solistinnen, hatte einen schönen Klang. Dirigentin Monika Nees fand für jede Passage das richtige Tempo und leitete mit feinfühlig führenden Handgesten: Ein vielfach abgestuftes und farbenreiches Gesamtwerk entstand, das nach kurzer, besinnlicher Stille mit reichem Beifall bedacht wurde.