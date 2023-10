Mering

Pater Wilfried Kunz feiert in Mering seinen 80. Geburtstag

Plus Viele Gläubige der Pfarrei Sankt Michael kommen, um Pater Wilfried Kunz zu gratulieren. Der Pallottinerpater bekommt ein Geschenk, das er sich schon lange gewünscht hat.

Seit zwölf Jahren lebt Pater Wilfried Kunz in Mering und von Ruhestand kann bei dem 80-Jährigen keine Rede sein. Der Pallottinerpater ist beliebt, bekannt und mischt sich selbst gerne unter die Menschen. "Du bist ein Menschenfischer", sagte Pfarrer Florian Markter am Donnerstagabend bei der Messfeier, die ganz auf den 80. Geburtstag von Pater Wilfried Kunz ausgerichtet war. Der Altar war mit einer Girlande geschmückt: Herzlichen Glückwunsch und ein goldene 80 zierten ihn. "Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam die heilige Messe feiern dürfen." Und die vielen Glückwünsche, die ihm entgegengebracht wurden, rührten ihn sichtlich.

2019 hatte Pater Kunz seine 50-jährige Priesterweihe gemeinsam mit vielen Gläubigen der Pfarrei Sankt Michael gefeiert. 2011 kam der Pallottinerpater als Seelsorger nach Mering. Er hat in den letzten zwölf Jahren unzählige Krankenbesuche gemacht, Kinder getauft, Messen gefeiert und Menschen auf ihrem letzten irdischen Weg begleitet. "Du wirst geschätzt, vor allem bei den Menschen in den Meringer Seniorenheimen, die Du begleitest", blickte Pfarrer Markter auf das Schaffen des Priesters. Doch Kunz sei nicht nur für die Mitglieder der katholischen Pfarrei Seelsorger. "Du willst für die Menschen da sein, egal, ob sie katholisch sind oder nicht", sagte Pfarrer Markter. Weil ein Fischer, und ein Menschenfischer sei Kunz schließlich, immer wissen muss, wo seine Fische sind und was im Meer so los ist, haben sich Markter und sein Team im Pfarrbüro dazu entschlossen, ihm ein Zeitungsabonnement der Friedberger Allgemeinen zu schenken. "Das wünschst Du Dir schon lange."

