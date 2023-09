Pendler müssen in Mering draußen warten

Der Warteraum am Meringer Bahnhof wird dauerhaft geschlossen. SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayer kritisiert die Maßnahme.

Jetzt ist auch noch der Warteraum am Meringer Bahnhof geschlossen und das dauerhaft. Laut DB Station&Service aufgrund von Vandalismus. In einem Schreiben fordert SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayer den Bayerischen Verkehrsminister auf, sich für eine baldige Öffnung des Warteraums einzusetzen. „Die Pendler müssen seit dem Betreiberwechsel auf der Strecke Augsburg-München schon genug Einschränkungen hinnehmen. Dass jetzt auch noch der Warteraum dauerhaft geschlossen wurde, ist unverständlich“, erklärt Strohmayr.

Sie hat Zweifel an der Begründung „wegen Vandalismusschäden“. Vandalismus komme leider auch an anderen Bahnhöfen vor. Strohmayr spricht sich für Videoüberwachung oder gelegentliche Kontrollen aus, statt Schließung des Warteraumes. Der Warteraum war am Meringer Bahnhof über Jahrzehnte Standard und wurde viel genutzt. „Angesichts der reduzierten Pünktlichkeit der Züge ist die Bedeutung des Warteraums eher noch gestiegen“, findet Strohmayr. Sie hat in einem Schreiben Verkehrsminister Christian Bernreiter aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass der Warteraum zeitnah, spätestens vor Winterbeginn, wieder geöffnet wird. „ Mering hat rund 5000 Pendler. Es darf nicht sein, dass eine Ausschreibung im Wettbewerb zu einer derartigen Verschlechterung für die Pendler führt“, macht Strohmayr deutlich. (AZ)