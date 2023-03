Mering

18:00 Uhr

Personalproblem bei den Kitas: So will Mering gegensteuern

Die Betreuungssituation im Meringer Kinderhaus am Kapellenberg, hier der Gartenbereich mit Dschungelrutsche, ist besonders angespannt.

Plus Eltern, Erzieherinnen und Gemeinde beraten, wie man die Arbeit in Kitas attraktiver machen kann. Besonders groß sind die Probleme in der Kita Kapellenberg.

Von Heike John

Fahrtkostenzuschuss, betriebliche Gesundheitsvorsorge und ein Stand auf der Jobmesse - Mering muss neue Wege gehen, um Personal für seine Kitas zu gewinnen und auch zu halten. Dabei wollen die Eltern mithelfen, allen voran eine engagierte Gruppe, die sich aus dem Elternbeirat im Kinderhaus am Kapellenberg heraus zusammengefunden hat. Um einen guten Austausch zu gewährleisten, soll es einmal jährlich ein Treffen geben - das erste steht an am Donnerstag, 16. März.

