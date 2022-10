Mering

06:00 Uhr

Pfarrer Florian Markter: "Der Zug der Kirche ist nie abgefahren"

Plus Die Pfarrei St. Michael lädt zu einem Glaubenskurs. Pfarrer Florian Markter hofft, dass viele dadurch Feuer fingen, um die Kirche vor Ort attraktiv zu machen.

Von Heike John

Herr Pfarrer Markter, Sie sind nun schon ein Jahr in Mering, Ihrer ersten eigenen Pfarrei. Was ziehen Sie für eine Bilanz in Ihrer bisherigen Amtszeit?



Pfarrer Florian Markter: Ich bin gerne in Mering und fühle mich hier wohl. Wir haben hier ein tolles Mitarbeiterteam und eine lebendige Pfarrgemeinde, in der viele Menschen bereit sind mitzuhelfen, sei es bei den Ministranten, bei Kolping oder der Tafel, im Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung oder einfach beim Besuch der Gottesdienste.

