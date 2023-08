Pflegefachfrau Nadine Buck schließt mit Einserschnitt ab

An der Berufsfachschule für Pflege in Mering gibt es bald die Zeugnisse.

Zum Ende des Schuljahres wurde an der Meringer Berufsfachschule für Pflege der erste Jahrgang in der generalistischen Pflege im Rahmen einer Feier verabschiedet. Die Ausbildung endet nun Anfang September und die Urkunden zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann der Regierung von Schwaben werden in der kommenden Woche an die Absolventinnen und Absolventen persönlich ausgegeben.

Schulleiter Dietmar Köpernik, sein Stellvertreter Rainer Kraus sowie die Lehrkräfte zeigten sich begeistert, dass unter den 38 neuen Pflegefachkräften viele mit sehr guten Ergebnissen abschnitten. Dazu gehört auch Nadine Buck, die in unserem kürzlichen Bericht über die Abschlussfeier versehentlich nicht aufgeführt wurde. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Nach der Ausbildung arbeitet Nadine Buck bei den Kliniken an der Paar

Sie ist sowohl unter den sieben Absolventinnen und Absolventen, die mit einem Prüfungsergebnis besser als 1,5 abschlossen, als auch unter den fünf Jahrgangsbesten. Mit einem Abschlusszeugnis von 1,0 überzeugte sie davon, dass ihr die Pflege eine Herzensangelegenheit ist. Hauptträger ihrer Ausbildung waren die Kliniken an der Paar, wo sie auch weiterhin arbeiten wird. Auch Schulleiter Dietmar Köpernik war voll des Lobes. „Frau Buck war die ganzen drei Jahre nicht nur eine der Besten, sie hatte auch keinerlei Fehlzeiten. Das ist in der heutigen Zeit wirklich eine Besonderheit“, betonte er. (jojo)