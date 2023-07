Mering

Photovoltaikanlagen für Feuerwehr und Luitpoldgrundschule

Auf dem Dach der Meringer Grundschule an der Luitpoldstraße soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.

Plus Der Meringer Bauausschuss stimmt für den Vertrag mit der externen Betreiberfirma. Damit hält sich die Marktgemeinde noch alle Optionen offen.

Auf den Anbau des Meringer Feuerwehrhauses und das Dach der Grundschule an der Luitpoldstraße sollen künftig Photovoltaikanlagen errichtet werden. Das entschied der Meringer Bauausschuss in seiner jüngste Sitzung. "Mit diesem Schritt wollen auch wir als Marktgemeinde Mering die Energiewende vorantreiben", sagte Bürgermeister Florian Mayer.

Bauausschuss Mering: Der Vertrag gilt für 20 Jahre

Doch diesen Ausbau wird die Marktgemeinde nicht alleine stemmen. Sie holt sich dazu die Firma ESS Kempfle mit Sitz in Leipheim mit an Bord, die auf den beiden Dachflächen die Anlage errichten wird. "Damit gehen wir kein Risiko ein", sagte Paul Kuhnert (UWG). Zuvor hatte Ulrich Müller für die Betreiberfirma das Geschäftsmodell vorgestellt. Das Unternehmen errichtet die Anlage, die Marktgemeinde muss zunächst keine eigenen Investitionen tätigen. Kann aber den produzierten Strom dann nutzen. In einer Beispielrechnung ergeben sich für die Grundschule dann Stromkosten von 0,38 Euro und für die Freiwillige Feuerwehr liegt der Nettopreis bei 0,37 Euro pro Kilowattstunde. Der Preis wird auf 20 Jahre festgeschrieben. Die Kosten der Betriebsführung sind vollständig abgedeckt. Die Anlagen werden auf 20 Jahre linear mit fünf Prozent pro Jahr abgeschrieben. Zudem übernimmt der Betreiber alle Aufgaben für den reibungslosen Betrieb, auch eventuelle Reparaturen. Der Vertrag läuft für 20 Jahre. Zum Ende des fünften Jahres kann dieser gekündigt werden und dann von der Marktgemeinde die Anlage übernommen werden. Nach 20 Jahren kann dann diese ebenfalls weiter von der Kommune betrieben werden oder die Nutzung durch die Firma ESS Kempfle wird um fünf Jahre verlängert. Die dritte Option ist der Abbau der Anlage.

