Pilotprojekt „Poesie und Popcorn“ startet mit fulminanter Premiere

Plus Vier Jahre lang leitete der Meringer Jürgen Schwilski die Veranstaltung „Speakers‘ Corner“ im Schlosserwirt. Jetzt gelang ihm mit vier Mitstreitern ein Neustart.

Überraschend voll war die AWO Mering bei der Auftaktveranstaltung. Obwohl nur persönlich eingeladen wurde und keine Werbung über Zeitung oder soziale Medien erfolgte, waren etwa 40 Personen gekommen. Das gibt Organisator Jürgen Schwilski die Gewissheit, dass seine Idee gut angenommen wurde – und es mit dem Format weitergehen könnte.

Die Besucher und Besucherinnen konnten sich nicht nur auf nachdenkliche und lustige Gedichte und Lieder freuen, sondern auch ein Buffet mit Fingerfood Spezialitäten von „Spice in Town“, verschiedene Getränke und frisch gemachtes Popcorn genießen. Von 2017 bis 2020 konnten sich bei Jürgen Schwilski Autoren und Autorinnen melden, die im Rahmen der Veranstaltung „Speaker's Corner“ eigene Geschichten oder Gedichte vorlesen oder Lieder vortragen wollten. Mit dem Beginn der Coronapandemie fand diese Veranstaltung ein jähes Ende.