Mering rüstet sich für die schulische Ganztagsbetreuung in Mering

Auch Mering muss das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter stufenweise umsetzen. Im Herbst 2024 beauftragte der Marktgemeinderat deshalb die Durchführung einer Machbarkeitsstudie. Ab August 2026 haben alle Kinder der ersten Klassen einen Anspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung. In den Folgejahren wird der Anspruch auf die Klassenstufen zwei bis vier erweitert. Die Schülerzahlprognose, das pädagogische Konzept und die weitere Terminschiene bis zur baulichen Machbarkeit erläuterten die beauftragten Büros in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung und beantworteten Fragen der Räte und Rätinnen.

Mittagsbetreuung deckt den Rechtsanspruch nicht ab

Bürgermeister Florian Mayer wies darauf hin, dass man mit zwei Hortneubauten und der Mittagsbetreuung jetzt über 50 Prozent der Schüler bedarfsgerecht betreue, wobei die Mittagsbetreuung den Rechtsanspruch nicht abdecke. Um das Ausbauziel von etwa 80 Prozent zu erreichen und flexibler zu sein, wäre ein kurzer und langer offener Ganztag an den Schulen anzustreben. Allein dafür benötigt es ein zusätzliches Raumprogramm, beispielsweise für eine Mensa oder Bewegungsräume. Außerdem wolle man an der Luitpoldschule gleich einen Puffer für die Nachverdichtung im Sprengel einplanen.

Christian Rindsfüßer vom Büro SAGS erklärte, dass in Mering der Anteil an Kindern unter zehn Jahren mit 10,8 Prozent sehr hoch und über dem im Bereich Schwaben sei. Vor allem 2016/2017 gab es viele Geburten, zwischen 2012 und 2014 viele Zuwanderungen von Kindern unter drei Jahren. Bei mittleren Nettozuzügen von 150 pro Jahr würde die Zahl der Schüler in den beiden Grundschulen zunächst nicht mehr anwachsen, sagte er. Im Schuljahr 2024/2025 befanden sich 673 Schüler in den Grundschulen, 279 in der Luitpoldschule und 394 in der Amberiéuschule.

Das Büro LernLandSchaft, vertreten durch Karolin Bachmann und Karin Doberer, untersuchte die Räume und ermittelte bei vier Workshops mit den Lehrkräften den Istzustand, Wünsche und Anforderungen der beiden Schulen und der Lehrerschaft. Zudem wurde ein Raumprogramm für die anstehenden Verhandlungen mit der Regierung von Schwaben erstellt. So wurde ermittelt, dass die Luitpoldschule nicht barrierefrei ist, die Räume nicht den pädagogischen Anforderungen entsprechen und die Turnhalle sanierungsbedürftig sei. Jedes Kind soll sich in der Schule beheimatet fühlen und die Pädagogik zukunftsfähig und zeitgemäß sein, forderten sie. Unterricht und Betreuung muss von beiden Seiten auf Augenhöhe stattfinden. An der Luitpoldschule gibt es laut Planung künftig drei sogenannte „Lernwohnungen“ und einen Differenzierungsraum, an der Amberiéuschule sind es vier. Max Meixner ging auf die notwendigen Um- und Anbauten ein und erläuterte mögliche Förderquoten. Mit dem Abschluss der Projektentwicklung ist im Herbst zu rechnen, für Vergabe-Verfahren der Planer sind sechs Monate anzusetzen. Laut Meixner ist mit zwei Generalsanierungen zu rechnen.

Architekturbüro Obel erarbeitet die baulichen Maßnahmen

Aktuell arbeitet Architekt Wolfgang Obel an den baulichen Maßnahmen, wozu auch eine Kostenschätzung gehört. Der Bürgermeister lobte die Mitarbeit der Grundschulen und warb dafür, das Büro LernLandSchaft auch für die Umsetzungsplanung beratend zu beauftragen, damit die Ergebnisse der Schulen berücksichtigt werden. „Die Kosten müssen zwar im Rahmen liegen, das teuerste sei es aber, notwendige Projekte aufzuschieben“, so Mayer. „Lasst uns das Projekt mit guter Qualität zu Ende bringen. „Nach den Vorträgen bin ich sehr zuversichtlich“, merkte Andreas Widmann (SPD) an. Irmgard Singer-Prochaska (SPD) wollte wissen, wo die Klassen unterkommen, wenn gebaut werde. Das müsse die Studie lösen, war die Antwort. Außerdem wird es Übergangsfristen geben, da die Gemeinde Mering genauso wie die anderen Gemeinden nicht sofort die nötigen finanziellen Mittel für diese Umbauten habe. Georg Resch (CSU) äußerte, dass ihm bei vergleichbaren Kosten anderer Projekte (23 Millionen Euro) schwindlig würde. Mathias Stößlein (UWG) begrüßte, dass bei der Gesamtkonzeption darauf geachtet wird, dass die Räume mehrfunktional genutzt werden können.

Mit 21:0 Stimmen nahm der Marktgemeinderat den aktuellen Stand der Machbarkeitsstudie für die Luitpoldschule und die Amberiéuschule zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, die weiteren Schritte zur baulichen Machbarkeit zu realisieren. Für den weiteren Prozessverlauf beauftragte er das Büro LernLandSchaft mit der pädagogischen Planungsbegleitung zum geschätzten Preis von knapp 20.000 Euro.