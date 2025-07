Mering braucht ein neues Rathaus. Darüber ist man sich schon seit den 1990er-Jahren einig. Wie dieses Projekt aber realisiert werden soll, darüber wird seit mehr als 30 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen des Marktgemeinderats diskutiert. Jetzt scheint es, dass eine weitere Hürde genommen ist.

Ein Wettbewerb soll ausgelobt werden und diese neuen Entwürfe, dann hoffentlich auch umgesetzt werden. Wobei langjährige Beobachter der Meringer Kommunalpolitik wissen, dass es bereits viele Wettbewerbe und Visionen gegeben hat, die als sicher galten und dann in den Schubladen der Verwaltung landeten. Weil es eben immer an einem Punkt scheiterte: die Finanzierung. Wie soll eine klamme Kommune über 10 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt stemmen? Den Meringerinnen und Meringern muss klar sein, dass dann andere Wünsche und Projekte in den Hintergrund treten werden.

Energetisch ist ein Neubau in Mering besser

Doch die Entscheidung ist gefallen und das ist gut so, denn das alte Rathaus ist längst an seine Grenzen gestoßen – räumlich, funktional und energetisch. Bürgerfreundlichkeit sieht anders aus, und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung war die bisherige Situation alles andere als ideal. Wer ein modernes, leistungsfähiges Gemeinwesen will, muss auch in seine Verwaltung investieren – und dazu gehört ein Gebäude, das auf der Höhe der Zeit ist.

Mit dem Neubau bietet sich zudem die Chance, das Rathaus als Herzstück der Gemeinde neu zu denken: offen, zugänglich, bürgernah. Ein modernes Rathaus ist nicht nur ein Verwaltungsgebäude – es ist ein Symbol für das Selbstverständnis und die Zukunftsfähigkeit einer Kommune.