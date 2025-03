Podiumsdiskussion in Mering: Was macht Frauen krank?

Eine schwere Krankheit kann jeden treffen, aber in Diagnostik und Therapie macht es einen großen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau betroffen ist. „Frauengesundheit – Was macht Frauen krank?“, lautete deshalb das Thema einer Podiumsdiskussion im Rahmen der diesjährigen Psychiatrietage des Vereins „Kennen und Verstehen“ im Landkreis Aichach-Friedberg, die in Mering stattfand. „Frauen sind deutlich häufiger krankgeschrieben als Männer“, sagte die Moderatorin Monika Heitzinger-Furchner zur Einleitung. „Bei Frauen verursachen psychische Erkrankungen 21 Prozent der Ausfälle, bei Männern dagegen nur 14 Prozent.“ Das sind aber nicht die einzigen Unterschiede.

