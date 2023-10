Politik hautnah: Meringer Gymnasiasten simulieren Landtagswahl

Bei der zweiten Juniorwahl am Gymnasium Mering stimmten fast alle Stimmberechtigten ab. Das Ergebnis zeigt einen anderen Trend bei den Jugendlichen.

Zum zweiten Mal nahm das Gymnasium Mering an einer Juniorwahl teil. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen zehn, elf und zwölf wieder ihre Stimme für die Landtagswahl abgeben. Zuvor hatten sich die einzelnen Klassen seit Schuljahresbeginn im Unterricht vorbereitet. "Es geht darum, Demokratie zu üben und zu erleben", sagt Lehrerin Eva Böhm vom Meringer Gymnasium, die das Projekt begleitete. So sollen Schülerinnen und Schüler frühzeitig an das Thema Wahlen und Politik herangeführt werden. Neben der Motivation, zur Wahl zu gehen, soll die Begeisterung und das Interesse an Politik geweckt werden und somit die Grundlage für späteres gesellschaftliches Engagement entstehen.

Am Freitag war es so weit. Jede Klasse hatte einen eigenen Wahlvorstand, der für die Erstellung der Wählerverzeichnisse, das Verteilen der Wahlbenachrichtigungen und die Durchführung der Wahl im Wahllokal zuständig war. Von den 239 Stimmberechtigten gaben 215 ihre Stimme ab. Das macht eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent. Lediglich ein Wahlzettel war ungültig. Nach Schließung des Wahllokals wurde ausgezählt.

So stimmten die Schülerinnen und Schüler am Meringer Gymnasium ab

Josef Maisch veröffentlichte am Montag in der Pause das Ergebnis, verteilte Urkunden und dankte den Wahlhelferinnen und -helfer. Die CSU erhielt 23,8 Prozent, die Grünen erreichten 17,3 Prozent und die SPD kommt auf 11,7 Prozent. 9,3 Prozent stimmten für die Freien Wähler, für die AfD votierten 7,9 Prozent. Die FDP wäre auch hier mit 3,7 Prozent nicht in den Landtag gekommen. Die Linke erreichte 4,7 Prozent, die Partei 6,1 Prozent und die Tierschutzpartei 5,1 Prozent. "Die Ergebnisse werden noch im Unterricht besprochen und mit den Wahlergebnissen vom Sonntag verglichen", sagt Eva Böhm. Schulleiter.