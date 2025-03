Politischer Aschermittwoch der Meringer CSU nimmt große Politik ins Visier

Im Meringer Wasserhaus nahmen beim politischen Aschermittwoch der CSU stellvertretender Landrat Manfred Losinger und Bürgermeister Florian Mayer Stellung zu aktuellen Themen aus der Landes- und Bundespolitik und wie diese sich auf die Kreis- und Ortspolitik auswirken.

Landkreis muss viele Millionen Euro investieren

Mayer nannte einige Beispiele, wie die unzureichende Finanzierung der Ganztagesbetreuung für Schulkinder sowie die Modernisierungsgesetze des bayerischen Landtages. Statt einer Vereinfachung des Baurecht sei hier eine Einmischung in kommunale Belange erfolgt, die statt zur Vereinfachung Mehrauufwand bei den Kommunen erzeugen würden.

Losinger blickte unter anderem auf das Hochwasserereignis im vergangenen Jahr. Der Landkreis versuche sich besser auf solche Ereignisse einzustellen, durch die Errichtung eines Katastrophenschutzzentrums in Aichach. Zusammen mit den Kommunen sei man an einem Millionenschwersen Wechselladerkonzept für die Feuerwehren dran sowie an einer Black-Out Vorsorge. Die finanzielle Situation im Landkreis sei nicht rosig. Die Bezirksblumlage für soziale Leistungen und der krankenhausärztliche Versorgung sei um fast 10 Millionen Euro angestiegen. Der Landkreis habe den Großteil der Belastungen für die Kommunen in diesem Jahr zwar abfedern können. Dies sei aber auch nur durch das schieben von Investitionen möglich gewesen. Auch Mering sei hier mit dem Ersatzneubau und der Erweiterung der Realschule Mering sowie der Erweiterung des Gymnasiums betroffen. Durch Defizite in zweistelliger Millionenhöhe, sowohl bei den Kliniken an der Paar, als auch beim ÖPNV, werde die Situation in den kommenden Jahren allerdings noch kritischer. Die finanzielle Situation sei nur durch Abstriche bei den Ansprüchen von Bauvorhaben denkbar. Die Erweiterung der Wittelsbacher Realschule in koste fast 20 Millionen Euro. Die Sanierung und der Teilneubau der Realschule Mering liege bei fast 40 Millionen Euro, die Erweiterung der FOS/BOS in Friedberg bei deutlich über 30 Millionen Euro. Besonderen Lob fand Losinger für die Zusammenarbeit der beiden Bürgermeister aus Mering und Kissing, Florian Mayer und Reinhard Gürtner, für die Zusammenarbeit im Bereich der Richtung einer interkommunalen Wertstoffsammelstelle.