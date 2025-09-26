Icon Menü
Polizei erwischt in Mering alkoholisierten Autofahrer

Mering

Polizei erwischt Autofahrer mit 0,76 Promille

Bei einer Verkehrskontrolle ist ein 19-Jähriger in Mering erwischt worden. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot.
    Die Polizei hat in Mering einen Autofahrer erwischt, der zu viel Alkohol getrunken hatte.
    Die Polizei hat in Mering einen Autofahrer erwischt, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Mering einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Laut Mitteilung kontrollierten die Beamten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 19 Jahre alten Fahrer an der Friedenaustraße. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot. (AZ)

