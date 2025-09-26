Polizei erwischt Autofahrer mit 0,76 Promille

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Mering einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Laut Mitteilung kontrollierten die Beamten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 19 Jahre alten Fahrer an der Friedenaustraße. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot. (AZ)

