Polizei kontrolliert in Mering Corona-Abendspaziergänge

Plus Mit ihren Abendspaziergängen wollen Menschen ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung setzen. Auch in Mering treffen sich über 100 Personen am Montag.

Von Eva Weizenegger

Am Montag trafen sich in Mering wieder über 100 Personen zum gemeinsamen Spaziergang gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. In einer Gruppe des Instant-Messaging-Dienstes Telegram verabreden sich seit einigen Wochen Menschen aus Mering und Umgebung zum gemeinsamen friedlichen Protest gegen die vom Bund verabschiedeten Corona-Bekämpfungsmaßnahmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe legen aber Wert darauf, dass sie nicht Organisatoren der Spaziergänge in Mering sind.

