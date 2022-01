Polizeiausbau: Merings Bürgermeister hofft weiter auf eigene Präsenz

Plus Die Polizeiinspektion Friedberg bekommt mehr Personal. Merings Bürgermeister will sich weiter für eine eigene Niederlassung im Ort starkmachen.

Die Friedberger Polizei wird personell deutlich aufgestockt. Diese gute Nachricht verkündete der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko im Gespräch mit unserer Redaktion. Demnach soll die Zahl der Mitarbeiter bis 2025 um rund 20 Prozent vergrößert werden. Aufmerksam hat auch Merings Bürgermeister diese Neuigkeit verfolgt. In seinem Bemühen um eine eigene Polizeipräsenz in Mering hat ihn diese Entwicklung noch bestätigt.