Mering

07:44 Uhr

Polizeieinsatz nach Party in Mering: "Es lief noch glimpflich ab"

Statt 20 geladener Gäste feierten 150 Jugendliche eine Party in Mering. Die Polizei rückte mit sieben Streifen an. Doch Erwin Kalkbrenner, stellvertretender Dienststellenleiter, sagt: "Es lief noch glimpflich ab."

Plus Zwei Jugendliche feiern eine Party. Doch statt 20 Personen kommen 150 Gäste und vermüllen das Haus. Am Montag schildert die Friedberger Polizei den Einsatz.

Für Aufsehen sorgte am Samstagabend ein Polizeieinsatz in Mering. Nachdem die Party zweier 16-jähriger Jugendlicher aus dem Ruder gelaufen war, rückten sieben Polizeistreifen an. Etwa 150 Gäste, so die Polizeiangaben, hatten sich dort in einem Einfamilienhaus getroffen. Ursprünglich eingeladen waren lediglich 20 Jugendliche, die eine Abschiedsparty für eines der Mädchen feiern wollten. Über die sozialen Medien und weil es sich auch mündlich herumgesprochen hatte, kamen weit mehr Jugendliche als erwartet. Am Samstagabend meldeten sich Anwohner bei der Polizei, dass dort eine "Abrissparty" gefeiert wird, und beklagten sich über die Ruhestörung.

