Preise für den besonderen Buchmoment

Für einen Kunstwettbewerb waren alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12 der Meringer Schulen eingeladen, ihren „besonderen Buchmoment“ festzuhalten.

In Anlehnung an das Buch von Debbie Tang „Book Love“, eine wundervolle Liebeserklärung an das Medium Buch und das Lesen, sollten sie ihren persönlichen Buchmoment in schwarz-weiß zeichnerisch einfangen. Anfang Mai war Abgabetermin, und die eingegangenen Werke lösten bei der Jury der Buchhandlung große Begeisterung aus. Inspiriert durch die griechische Mythologie oder dem Feenwesen Tinkerbell entstanden kunstvolle Bilder, mit individuellen Interpretationen der Schülerinnen und Schüler. Eine Entscheidung war nicht einfach.

Schließlich gab es für die besten sechs Werke Einkaufsgutscheine von 15 bis hoch zu 100 Euro für den ersten Platz zu vergeben. Letztendlich standen die Gewinner fest und wurden im Rahmen einer kleinen Feier in der Buchhandlung von Inhaberin Heike Finger prämiert: Marla von Benckendorff (14 Jahre) konnte durch ihre zauberhafte Tuschezeichnung einer Fee, die durch Träume dem Alltag entflieht, überzeugen und gewann den ersten Platz, gefolgt von Anna Schamberger (15 Jahre) auf Platz zwei und Caylee Croupcamp auf Platz drei. Die Kunstwerke sind im Schaufenster zu bewundern. (AZ)