Problemprojekt Ortschronik soll zu einem guten Ende gebracht werden

Plus Das dicke Buch zur Heimatgeschichte Merings ist immer noch nicht fertig. Konflikte zwischen Verlag, Autoren und Kommune führten zu massiven Verzögerungen.

Die Meringer Ortschronik ist ein ambitioniertes Vorhaben. Im August 2015 hatte der Gemeinderat beschlossen, zur Tausendjahrfeier eine umfassende Aufarbeitung der Heimatgeschichte zu veröffentlichen. Fast ein Jahr nach dem Jubiläum ist das Werk noch immer nicht fertig. Von Anfang an konnten Abgabetermine nicht eingehalten werden. Vor allem in der Endphase kam es zu massiven Differenzen unter den Mitwirkenden. Doch nun steht ein neuer Erscheinungstermin fest.