Radfahrer in Mering stürzt und verletzt sich schwer

Ein 78-Jähriger verletzt sich schwer und muss zur Behandlung ins Krankenhaus.

Ein Fahrradunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.10 Uhr in der Kirchstraße in Mering. Ein 78-jähriger Fahrradfahrer geriet mit dem Vorderrad gegen den Randstein und stürzte.

Radfahrer verletzt sich schwer

Wie die Polizei berichtet, verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.