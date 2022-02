Radfahrerin übersehen: 59-Jährige verursacht Unfall in Mering

In Mering übersieht eine Autofahrerin beim Abbiegen eine Radfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, dabei verletzt sich die Radfahrerin leicht.

Bei einem Verkehrsunfall in Mering verletzte sich eine Radfahrerin, als sie mit einem Auto zusammenstieß. Die 59-jährige Fahrerin des Autos wollte gegen 7.40 Uhr in die Holzgartenstraße einbiegen. Dabei übersah sie auf Höhe einer Grundstückseinfahrt eine entgegenkommende Radlerin, so der Polizeibericht.

Unfall in Mering: Radfahrerin wird leicht verletzt

Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und kam in die Praxisklinik Mering. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 800 Euro. (AZ)