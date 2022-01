Rathaus, Straßenbau, Wertstoffhof - das steht in Mering alles an

Plus Beim politischen Dämmerschoppen der Kolpingsfamilie steht Bürgermeister Florian Mayer Rede und Antwort. Dieses Mal allerdings nur per Livestream.

Gut vorbereitet saß Florian Mayer gemeinsam mit Frank Bernhard von der Kolpingsfamilie im Sitzungssaal der Mehrzweckhalle. Jeden Januar veranstaltet der Verein seinen politischen Dämmerschoppen mit dem Bürgermeister. Zwar musste dieser coronabedingt 2021 ausfallen, doch dieses Jahr verlagerte man die Gesprächsrunde ins Internet. Per Livestream auf Youtube stellte Frank Bernhard dem Gemeindechef Fragen zu aktuellen Themen im Ort.