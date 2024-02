Reden zum rußigen Freitag: Hubert Aiwanger tritt in Mering auf

In Mering findet am 9. Februar eine Kundgebung statt. Es treten Vertreter verschiedener Gewerbe auf. Hauptredner ist stellvertretender Ministerpräsident Huber Aiwanger.

Unter dem Motto „Rußiger Freitag – für eine bessere Politik. Eine Politik wie Fasching“ findet am Freitag, 9. Februar 2024, eine Kundgebung in der BMG Halle an der Lechfeldstraße 2 in Mering statt. Für die Besucherinnen und Besucher sind Reden von Vertretern des Handwerks, der Landwirtschaft, des Gastgewerbes und des Mittelstandes angekündigt.

Aiwanger spricht in Mering

Als Hauptredner wird der stellvertretende Ministerpräsident Herr Hubert Aiwanger erwartet. Sprecher für den Bayerischen Bauernverband (BBV) ist Andreas Schmid, stellv. Bezirkspräsident BBV Schwaben. Der Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass um 17 Uhr. Es sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, teilzunehmen. Veranstalter ist "Land schafft Verbindung" (LSV) Nordschwaben in Kooperation mit dem BBV. (AZ)