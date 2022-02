Renovieren statt Gardetanz: Wie "Lach Moro" in diesem Jahr Fasching feiert

Plus Unfreiwillig viel Zeit haben die Aktiven des Meringer Faschingskomitees "Lach Moro". Doch die gute Laune lassen sich die Mitglieder des Vereins nicht nehmen.

Normalerweise wären die Showtänzerinnen und Gardemädchen des Faschingskomitees Lach Moro Mering (FKM) jetzt mitten im Faschingstreiben. Der Glumperte Donnerstag gehört zu den Höhepunkten in Mering. Schon zum zweiten Mal fällt der Fasching ins Wasser. Doch ganz lassen sich die Vereinsmitglieder die fünfte Jahreszeit nicht nehmen.