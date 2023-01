Restkarten für den Feuerwehrball Mering erhältlich

Die "Party-Dogs" spielen beim Feuerwehrball in der Meringer Mehrzweckhalle zum Tanz auf.

Neben dem Retten, Löschen, Bergen und Schützen gehört für die Feuerwehr Mering in der fünften Jahreszeit auch das Feiern dazu. Mit flammender Vorfreude nach der Corona-Pause verspricht die Truppe wieder brennenden Faschingsspaß beim Meringer Feuerwehrball am Samstag, 4. Februar.

Für eine Stimmung in der Meringer Mehrzweckhalle werden in diesem Jahr zum ersten Mal die "Party-Dogs" sorgen. Die fünf Musiker aus dem Raum Augsburg/München sind von Bands wie „The Presley Family“ oder „Isar Traumschiff“ bekannt und versprechen ungebremste Spielfreude mit einer geballten Ladung Hits unter dem Motto „The good times roll“.

Feuerwehrball Mering: Verkauf der Restkarten am Samstag, 28. Januar

Einer vollen Tanzfläche steht so nichts mehr im Wege. Wenn gerade einmal nicht das Tanzbein geschwungen wird, sorgen Einlagen für beste Unterhaltung. Dazu ist, wie die gute Tradition es will, das Faschingskomitee Mering mit der Garde zu Gast und es wird wohl auch der ein oder andere Orden verliehen. Rasant und zackig wird es auch beim Auftritt der Showtanzgruppe Magic Diamonds des SV Mering.

Nachdem das Löschen zum Metier der Feuerwehrler gehört, ist zum Durst löschen auch ein reger Barbetrieb gesichert. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Feuerwehrball beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr für Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren. Der Kartenvorverkauf über den Kassier der Feuerwehr Mering, Christian Kroner, Tel. 0173/3936604 ist bereits in vollem Gange. Restkarten können am Samstag, 28. Januar, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr im Feuerwehrhaus an der Meringer Friedenaustraße 16 erworben werden und es gibt auch eine Abendkasse.