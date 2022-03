Ritter Kamenbert liebt Käse: Das Neue Theater Mering plant ein Stück für Kinder

Plus Das Neue Theater Mering plant wieder Aufführungen. Was es mit dem Stück über Ritter Kamenbert auf sich hat - der lieber Käse isst, als zu kämpfen.

Endlich wieder vor Publikum auf der Bühne stehen: Mit viel Probenbegeisterung bereitet sich derzeit das Erwachsenen-Ensemble des Neuen Theater Merings (NTM) für die Aufführungen Ende März vor. Das geplante Stück Ritter Kamenbert nach dem Kinderbuch und Kindermusical des österreichischen Autors Peter Blaikner stand bereits im März 2020 auf dem Programm. Lieber Käse als Kampf, das sagenumwobene Schwert Romadour - auf die Kinder warten viel Spaß bei den Aufführungen.