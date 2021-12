Mering

vor 31 Min.

Rodeln, Eislaufen, Hundeparadies: Das ist im Meringer Badanger geboten

Im Winter, wie jetzt mit dem vielen Neuschnee, ist der Hügel am Badanger mit dem Stelzenmädchen ein beliebter Treffpunkt zum Rodeln.

Plus Am Stelzenmädchen vorbeischlendern, die Aussicht genießen, Kinder jubeln beim Schlittenfahren: Das sagen Spaziergänger zum Badangergelände in Mering.

Von Heike Scherer

Nicht nur im Sommer ist das Badangergelände ein beliebter Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger in Mering. Gerade jetzt im Winter, nachdem in den letzten Tagen viel Neuschnee gefallen ist, ist hier viel los. Vor allem Kinder freuen sich, nach der Schule oder dem Kindergarten vom hohen Berg mit ihren Schlitten hinabrasen zu können. Wenn dann noch eine Schanze gebaut ist, macht es gleich noch viel mehr Spaß. Aber auch viele Hundebesitzerinnen und -besitzer lieben den Park, um mit ihrem Vierbeiner ihre Runde drehen zu können. Der Badanger: Ein besonderes Gelände mit Charme - das viel zu bieten hat.

