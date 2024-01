Rollstuhlcaddy fährt jetzt für die Ambulante Mering

Das Bürgernetz ist der Hauptnutzer des im Juli 2019 für den Landkreis-Süden gesponserten Transporters. Auch der normale Fahrdienst boomt und es werden dringend Ehrenamtliche gesucht

Einen Eigentümerwechsel gab es zum Jahresbeginn in der Sozialstation Mering. Der dort stationierte VW Caddy, das im Sommer 2019 von den Meringer Banken gesponserte Fahrzeug zur Beförderung von Personen im Rollstuhl, ging auf die Ambulante über. Diese ist künftig der Halter des barrierefreien Rollstuhl-Caddys. „Das Auto wird überwiegend vom Bürgernetz genutzt und so schien uns diese Übernahme sinnvoll“, berichten die beiden Bürgernetz-Vorsitzenden Franz Sedlmeir und Josef Gerner. ´

Für die Fahrgäste in Mering ändert sich nichts

Das Bürgernetz ist ein Kuratorium der Ambulanten, die als Förderverein für die Unterstützung ambulanter Dienstleistungen fungiert. Zusammen mit den beiden zweiten Vorsitzenden der Ambulanten, Karl-Heinz Brunner und Horst Hartmann, erledigten die Bürgernetzvorsitzenden die Modalitäten des Eigentümerwechsels. Standort des Kleintransporters, in dem ein Rollstuhlfahrer sitzend transportiert werden kann, bleibt wie zuvor der Parkplatz für den Fuhrpark der Meringer Sozialstation. Für potenzielle Fahrgäste ändert sich durch den Eigentümerwechsel nichts.

Wer sich im Landkreis-Süden sitzend im Rollstuhl befördern lassen möchte, meldet sich möglichst frühzeitig unter der Fahrdienstnummer des Bürgernetzes Handy-Nummer 0151 63420805. Ein Beifahrer kann ebenso mitbefördert werden. Bei sehr stark eingeschränkten Personen bittet das Bürgernetz um eine Begleitperson. Im Schnitt wird der Rollstuhl-Caddy laut Statistik monatlich für zehn Fahrten gebucht. Ob als Hol- und Bringdienst zu einem Cafébesuch, einem Gruppentreffen oder anderen Terminen zur Freizeitgestaltung oder für einen Arztbesuch oder zur Physiotherapie gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Auch Ried oder Kissing könnten das Fahrzeug nutzen

Derzeit sind sieben Fahrer für die spezielle Beförderung mit dem Caddy geschult. Vor allem das sichere Festsetzen des Rollstuhls samt Fahrgast ist wichtig und wurde im Rahmen einer Schulung eingeübt. Die Beförderung ist für den Fahrgast kostenlos. Christian Lugauer ist einer der Fahrgäste, die den Fahrservice regelmäßig nutzen. „Für mich als Rollstuhlfahrer ist das gerade im Winter eine super Sache, dass ich regelmäßig zur Physiotherapie gebracht werde“, lobt er. Gemäß dem Willen der damaligen Sponsoren des Fahrzeugs, der Sparkasse und der Raiffeisenbank, steht der barrierefreie Caddy nicht nur den vom Bürgernetz betreuten Orten Mering und Merching, sondern auch weiteren Nachbarorten zur Verfügung. Auch Ried hat den VW Caddy schon genutzt und einige der dortigen Fahrer wurden vom Bürgernetz Mering eingewiesen. Denkbar sei auch, dass Kissing, das selbst einen Fahrdienst betreibt, den Rollstuhltransporter bei Bedarf nutzt, hieß es.

Bei der Terminannahme für die regulären Fahrten, die von Ehrenamtlichen mit dem eigenen PKW geleistet werden, wechseln sich vier Koordinatorinnen und Koordinatoren wochenweise ab. „Die Koordination dieser Fahrten und das Abtelefonieren möglicher Fahrerinnen und Fahrer ist eine nicht zu unterschätzende, zeitaufwendige Aufgabe“, berichtet Alfons Magg.

Behindertenbeauftragter Stefan Heigl hat den Rollstuhlcaddy ebenfalls schon getestet. Foto: Heike John

Obwohl zum Fahrerteam rund 30 Ehrenamtliche gehören, suche man dringend neue Ehrenamtliche. „Zum einen haben wir mit einer Zunahme an Fahrten von 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr einen ordentlichen Mehrbedarf, zum anderen haben viele unserer langjährigen Fahrer mittlerweile ein Lebensalter erreicht, in dem sie sich gerne auch wieder aus dem Ehrenamt zurückziehen würden.“ Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer werden bei jedem einzelnen Fahrdienst angefragt, ob sie zum geplanten Termin fahren können. Bei den Anfragen der Koordinatoren wird selbstverständlich Rücksicht auf private Termine der Ehrenamtlichen genommen, diese haben immer Vorrang.

Im Jahr 2022 fielen knapp 900 Fahrten an, während es im gleichen Zeitraum 2023 über 15.000 Fahrten waren“, konkretisiert Alfons Magg. „Vor der Pandemie lagen wir zuletzt bei maximal jährlich 12.000 Fahrten.“ Zusätzlich bietet das Bürgernetz Mering seit November auch wöchentliche Einkaufs- und Badefahrten mit einem Seniorenbus, der durch die „Stiftung LichtBlick Seniorenhilfe“ finanziert wurde. An Donnerstagvormittagen dreht er die Einkaufsrunde, am Mittwoch startet er zur Badefahrt ins Haunstetter Hallenbad und einmal monatlich nach Bad Wörishofen. Für die Teilnahme an Einkaufs- oder Badefahrten bitte unter der Telefonnummer 0157 5306 2658 anmelden. Unter dieser Nummer erhalten auch Interessenten für eine weitere Nutzung des Fahrzeugs Auskunft.