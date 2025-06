Ruhestörung in Mering: Volksfestgäste feiern in der Ortsmitte weiter

Nicht genug von der Party im Festzelt am Volksfestplatz bekamen die Gäste am Samstag. Gegen 0.30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Friedberg nach Mering in die Münchener Straße zu einer Ruhestörung gerufen. Nach Ausschankende des Meringer Volksfestes verlagerte sich eine größere Menschenmenge von etwa 200 Personen in die Münchener Straße. Mit mehreren Einsatzkräften musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, um eine Unfallgefahr abzuwenden, da sich einige Personen auch auf die Fahrbahn begaben. Die Partygäste wurden aufgefordert, die Straße zu verlassen und sich in die Gaststätten zu begeben. Hierbei wurden durch die Polizeibeamten mehrere Platzverweise ausgesprochen. Ein 32-Jähriger beleidigte einen der eingesetzten Beamten. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten. (AZ)

