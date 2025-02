Saatgutbücherei Mering startet die Saison

Seit Anfang Februar ist in der Meringer Bücherei wieder die Saatgut-Bücherei der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Mering-Ried geöffnet. Hier können interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos Saatgut entnehmen und zu Hause anpflanzen. Alles ist übersichtlich sortiert und in Tütchen verpackt, um es den Hobbygärtnern so einfach wie möglich zu machen.

Im Saatgut-Ordner finden sich Informationen zu allen enthaltenen Pflanzenarten sowie ein Aussaatkalender, der den besten Zeitpunkt zum Säen angibt. So sollten Chili-Pflanzen beispielsweise bereits im Februar vorgezogen werden, da sie eine längere Wachstumszeit benötigen. Eine besondere Rarität stellen die vielen alten Bohnensorten dar, die der leidenschaftliche Sammler Franz Probst, aktives Mitglied des Bund Naturschutz, für die Saatgut-Bücherei gespendet hat.

„Wir freuen uns, wenn die Saatgut-Bücherei gut genutzt wird und Mering dadurch bunter wird“, sagt Valerie Klatte-Asselmeyer von der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe. „Ideal wäre es natürlich, wenn alle ein paar Pflanzen zu Hause ziehen, Samen ernten und diese dann wieder zu uns zurückbringen.“ Denn bei allen angebotenen Arten handelt es sich um samenfestes Saatgut, was bedeutet, dass die Nachkommen genauso aussehen und dieselben Eigenschaften wie die Elternpflanzen haben. Und so gibt es auch nächstes Jahr wieder Saatgut zum Ausleihen.

