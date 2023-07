Mering

vor 17 Min.

Salem Messele bietet bei Einkaufsnacht in Mering eine Kaffeezeremonie an

Plus Die gebürtige Äthiopierin, die mittlerweile in Mering lebt, kam im Jahr 2009 nach Deutschland. In ihrer Heimat trinkt man Kaffee zur Erholung und Unterhaltung.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Nach langer Pause ist am 21. Juli wieder Einkaufsnacht in Mering. Dafür hat die aus Äthiopien stammende Salem Messele eine besondere Idee im Kopf. Sie möchte eine für Äthiopien typische Kaffeezeremonie zeigen. Während in Deutschland Kaffee am Morgen zum Wachwerden und oft in Hektik im Berufsalltag konsumiert wird, ist es in Äthiopien üblich, ihn in der Freizeit zu trinken, wenn man sich erholt oder mit Freunden unterhält.

Salem Messele ist Sport- und Fitnesskauffrau und leitete fünf Jahre ein renommiertes Fitness-Studio in Augsburg. Jetzt bietet sie Sport auf freiberuflicher Basis in Firmen an und war schon bei verschiedenen Projekten des TV Mering und KSC Kissing zu erleben. Die Mutter einer elfjährigen Tochter begann bereits im Alter von fünf Jahren mit Sport. Sie war bei einem Zirkus angestellt und ging 2008 nach China, um dort eine akrobatische Schule zu besuchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen