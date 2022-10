Mering

Sambaklänge und ein leuchtendes Feuerwerk zum Jubiläum in Mering

Plus Die Trommelgruppe Pica Pau heizt den Besuchern mit ihrer Drum Show ein. Trotz Regenwetter ist der Badanger zum großen Abschlusskonzert noch einmal gut gefüllt.

Die Meringerinnen und Meringer feierten trotz nicht immer guten Wetters ihr 1000-jähriges Bestehen mit viel Musik, Theater, einem Lichterweg und vielen kulinarischen Köstlichkeiten an drei Orten der Marktgemeinde. Auch ein Jubiläumslauf unter Leitung von Thomas Schnitzler fand am Sonntagmorgen statt. Zum sensationellen Abschlusskonzert „Wake Me Up! Avicii“, das das Prager Sinfonieorchester unter Leitung des Meringers Franz Bader auf der Bühne im Badanger gab, waren viele Bürger aller Altersklassen gekommen. Vor allem die Jugendlichen an der Bühne dankten Bürgermeister Florian Mayer mit Rufen und lang anhaltendem Beifall für das tolle Programm, das er mit dem Kulturbeauftragten Klaus-Dieter Ruf auf die Beine gestellt hatte.

