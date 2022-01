Mering

Sammeln als Leidenschaft: Wie ein Meringer seine Schätze findet

Die vergoldeten Spitzen des Hoftors zu seinem Anwesen in der Münchner Straße zeugen vom handwerklichen Geschick von Rudolf Loder.

Plus Mehr als 50 Jahre sammelt Rudolf Loder schöne Dinge, sein Haus in Mering gleicht einem Museum. Warum in seinem Hobby auch Heimatverbundenheit steckt.

Von Heike John

Wenn Rudolf Loder abends das große schmiedeeiserne Hoftor zu seinem Anwesen in der Münchner Straße schließt, dann geht sein Blick noch mal kurz nach oben zu den kunstvoll vergoldeten Spitzen. "Die habe ich als Verschönerung angebracht", sagt der Installateur- und Spenglermeister mit zufriedenem Blick. Dass in dem Anwesen in der Münchner Straße jemand wohnt, der sowohl handwerkliches Geschick als auch Geschmack besitzt, ist nicht zu übersehen.

