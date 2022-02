Mering

vor 33 Min.

Sanierung der Freisportanlage in Mering wird teurer

Plus Die massiven Preissteigerungen im Baugewerbe schlagen auch bei dem Meringer Projekt Freisportanlage zu Buche. Dennoch soll es im März endlich los gehen.

Von Gönül Frey

Die Sanierung der Meringer Freisportanlage ist eine der dringendsten Aufgaben, die es in Mering zu erledigen gilt. Die Sonderförderung durch die Bundesregierung in Höhe von 1,3 Millionen Euro macht das Vorhaben für die Kommune finanzierbar. Etwas höher als gedacht, fällt der Eigenanteil für Mering nun doch aus. Denn wie Planer Johannes Paula in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates darlegte, steigen die Kosten aus verschiedenen Gründen um insgesamt rund 600.000 Euro. Noch im Juni 2021 wurden die Gesamtkosten auf 2,4 Millionen Euro geschätzt, nun geht Paula – Stand vor der Ausschreibung – von rund 3 Millionen Euro aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

