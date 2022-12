Sattelschlepper beschädigt Kunst im Kreisverkehr

Das Windspiel und die Bepflanzung im Kreisverkehr in Mering wurden angefahren.

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen, die am Samstagmorgen kurz vor 7 Uhr beobachtet haben, wie ein Sattelzug der Firma Amazon am Kreisverkehr an der Augsburger Straße in Mering den Bewuchs und ein Teil des Windspiels angefahren hat. Wie ein Zeuge bereits der Polizei mitgeteilt hatte, fuhr der Sattelzug zweimal im Kreisverkehr herum, bevor er weiter Richtung Hörmannsberg abbog. Der Sachschaden wird aktuell auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821–323/1710 entgegen.