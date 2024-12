Schachklub Mering – Schwabenliga U12

Der Meringer Schachklub war am 2. Adventswochenende in seinen neuen Vereinsräumen im Alten Kloster Ausrichter für die 3./4. Runde in der Jugend-Schwabenliga unter 12 Jahre. Die Meringer begrüßten hierbei die Gäste aus Dillingen und Türkheim sowie die Schachfreunde Augsburg.

Die neuformierte Mannschaft aus der Marktgemeinde mit Niko Krainski, Renas Yilmaz, Simon Klug und Samuel Dedler spielte erfolgreich mit zwei Unentschieden gegen Schachfreunde Augsburg und SC Dillingen. Dies ist ein eindeutiger Erfolg auch für das Trainerteam um Norbert Krug, da Mering zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine Jugendmannschaft stellt und erfolgreich mit den etablierten Mannschaften in der Schwabenliga U12 mithalten kann.

Allerdings wäre auch mehr möglich gewesen. In beiden Kämpfen konnten die Nachwuchsspieler aus der Marktgemeinde jeweils eine klare Gewinnstellung nicht in Punkte verwerten. Trainer Norbert Krug wird deshalb sein Augenmerk auf das Verwerten von Vorteilen legen. Beste Spieler waren Niko Krainski und Simon Klug mit zwei Punkten aus drei Partien gefolgt von Renas mit einem Zähler.

Am 25.Januar geht es weiter in Türkheim – mit der letzten Runde dieser Saison. Mit einem Sieg in der letzten Runde könnte noch Platz 3 erreicht werden, was als großer Erfolg für die Nachwuchsarbeit zu werten ist. Jugendtraining ist immer freitags ab 18 Uhr im Alten Kloster an der Klostergasse 2.

