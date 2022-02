Schaden durch Sturmtief: Ylenia reißt Autotüren in Mering auf

Am Bahnhaltepunkt Mering-St. Afra überraschen Windböen zwei Autofahrer. Beim Aussteigen schlägt der Wind die Türen gegen das jeweils daneben stehende Fahrzeug.

Durch den Sturm wurden am Donnerstagmorgen in der Nähe der Bahnhaltestelle Mering-St. Afra zwei Fahrzeuge beschädigt, da geöffnete Autotüren gegen sie krachten. Die Vorfälle ereigneten sich um 7 Uhr auf dem Park&Ride-Parkplatz in der Friedenaustraße.

Autofahrer in Mering von Sturm überrascht

Zwei Personen kamen unabhängig voneinander mit ihren Pkw auf dem Parkplatz an. Beim Aussteigen zerrte der Wind so stark an ihren Türen, dass diese gegen zwei nebenstehende Pkw stießen. Laut Polizei trugen diese Dellen davon. (AZ)